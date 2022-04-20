Режим работы ряда автобусных маршрутов изменится в Москве в апреле

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В период с 20 по 22 апреля в Москве изменится режим работы ряда маршрутов и остановок наземного транспорта. Корректировки в графике связаны с прохождением техники, которая будет участвовать в военном параде. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Так, в ночь с 20 на 21 апреля на время перекрытия автобусы № н5 будут ходить только между Каширским шоссе (МКАД) и метро "Кузьминки".

Весь день 21 апреля остановка "Силикатный завод" не будет работать для автобусов № 27, 48, 294, 322 и с344. Их маршруты будут изменены.

Кроме того, 21 апреля с 22:00 автобусы Б будут курсировать только между метро "Смоленская", "Павелецкая" и "Таганская". Для проезда по данному маршруту рекомендуют пользоваться метро.

Также с 23:00 21 апреля до 01:00 22 апреля в городе будут задерживаться автобусы и электробусы более 30 маршрутов. Речь идет о маршрутах № е70, е80, м2, м3, м3к, м7, м9, м32, м35, м40, м79, т18, т27, т38, т53, т54, т63, 40, 48, 51, 69, 116, 239, 322, 379, 447, 766, с344, с369, с511, с543 и с633.

Ранее в Москве на Тверской улице нанесли желтую разметку. Линии служат ориентиром для водителей военной техники при движении на репетиции и Параде Победы, который состоится 9 мая. Автомобилистов призвали быть внимательными на указанном участке дороги, напомнив, что желтая разметка предназначена только для военной техники. Движение остальных автомобилей осуществляется по обычной схеме.