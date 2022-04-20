Режим работы ряда автобусных маршрутов изменится в Москве в апреле

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В период с 20 по 22 апреля в Москве изменится режим работы ряда маршрутов и остановок наземного транспорта. Корректировки в графике связаны с прохождением техники, которая будет участвовать в военном параде. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.
Так, в ночь с 20 на 21 апреля на время перекрытия автобусы № н5 будут ходить только между Каширским шоссе (МКАД) и метро "Кузьминки".
Весь день 21 апреля остановка "Силикатный завод" не будет работать для автобусов № 27, 48, 294, 322 и с344. Их маршруты будут изменены.
Кроме того, 21 апреля с 22:00 автобусы Б будут курсировать только между метро "Смоленская", "Павелецкая" и "Таганская". Для проезда по данному маршруту рекомендуют пользоваться метро.
Также с 23:00 21 апреля до 01:00 22 апреля в городе будут задерживаться автобусы и электробусы более 30 маршрутов. Речь идет о маршрутах № е70, е80, м2, м3, м3к, м7, м9, м32, м35, м40, м79, т18, т27, т38, т53, т54, т63, 40, 48, 51, 69, 116, 239, 322, 379, 447, 766, с344, с369, с511, с543 и с633.
Ранее в Москве на Тверской улице нанесли желтую разметку. Линии служат ориентиром для водителей военной техники при движении на репетиции и Параде Победы, который состоится 9 мая. Автомобилистов призвали быть внимательными на указанном участке дороги, напомнив, что желтая разметка предназначена только для военной техники. Движение остальных автомобилей осуществляется по обычной схеме.
Ряд участков Москвы перекроют 20–22 апреля для проезда техники для подготовки к 9 Мая
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