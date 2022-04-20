Грузовикам не нужно оформлять пропуска на время репетиций парада ко Дню Победы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водители грузовиков смогут передвигаться по Москве без пропуска в дни проведения репетиций парада ко Дню Победы. Об этом сообщается в телеграм-канале "Дептранс Москвы".

Как уточняется, 20–21 апреля и 10–11 мая будет перекрыто движение на ряде участков для прохождения колонны с техникой и проведения парада к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В эти даты водители грузовиков могут передвигаться по Москве без пропуска.

"Мы даем два дня в апреле и в мае, чтобы водители грузовиков смогли выбрать для себя удобную дату. Для нас важно, чтобы бизнес продолжал обеспечивать своевременную доставку продуктов и товаров для жителей города", — приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

Ранее сообщалось, что для проезда техники в рамках подготовки ко Дню Победы в разных частях Москвы перекроют движение транспорта в ночные часы 20–21 апреля и 21–22 апреля. Кроме того, центральные улицы Москвы также перекроют 25 апреля из-за подготовки ко Дню Победы. Среди планируемых перекрытий – улица Тверская, 1-я Тверская-Ямская, Моховая, Охотный Ряд, Большая Никитская и другие. Ограничения начнут действовать в 21:00 и продлятся до окончания мероприятия.

