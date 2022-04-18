Ряд участков Москвы перекроют 20–22 апреля для проезда техники из-за подготовки к 9 Мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Для проезда техники в рамках подготовки ко Дню Победы в разных частях Москвы перекроют движение транспорта в ночные часы 20–21 апреля и 21–22 апреля, сообщает телеграм-канал "Дептранс. Оперативно".

Движение будет перекрыто на участках внешней стороны МКАД от Минского до Новорязанского шоссе, от Новорязанского шоссе, дома 3, корпуса 1, по Новорязанскому шоссе до МКАД, на Волгоградском проспекте (от МКАД до ТТК) и Проектируемом проезде №3502 с 23:30 20 апреля до 2:00 21 апреля.

Нельзя будет также проехать на участках 1-го Силикатного проезда (от Звенигородского шоссе до 2-го Силикатного проезда), 2-го Силикатного проезда, 3-го Силикатного проезда, Звенигородского шоссе, улицы Красная Пресня, Баррикадной, Садовой-Кудринской, Большой Садовой, Триумфальной площади, 1-й Тверской-Ямской, Оружейного переулка, улицы Садовой-Каретной, Самотечной эстакады, Садового кольца, Садовой-Спасской, Садовой-Черногрязской, Земляного Вала (от улицы Садовой-Черногрязской до Большого Дровяного переулка).

Движение транспорта будет перекрыто на дублере улицы Земляной Вал (по встречному направлению движения от Большого Дровяного переулка до Таганской площади), на участках Таганской площади, улицы Марксистской, Волгоградского проспекта (от улицы Абельмановской до Проектируемого проезда №3502), на участках Проектируемого проезда №3502. Данные ограничения будут действовать с 23:00 21 апреля до 02:00 22 апреля.

Уточняется, что ликвидация парковочных мест на участках перекрытия движения будет действовать с 00:01 21 апреля до конца мероприятия.

Ранее сообщалось, что центральные улицы Москвы также перекроют 25 апреля из-за подготовки ко Дню Победы. Среди планируемых перекрытий – улица Тверская, 1-я Тверская-Ямская, Моховая, Охотный Ряд, Большая Никитская и другие. Ограничения начнут действовать в 21:00 и продлятся до окончания мероприятия.