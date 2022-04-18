11 тысяч военных примут участие в параде Победы на Красной площади

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На подмосковном полигоне Алабино состоялась репетиция парада Победы, который пройдет на Красной площади в Москве 9 мая.

"Всего при подготовке к параду на Красной площади задействованы 11 тысяч военнослужащих, 131 единица современного вооружения и военной техники, 77 самолетов и вертолетов", – приводит РИА Новости заявление Минобороны РФ.

Помимо действующих военнослужащих, в репетиции участвовали курсанты военно-учебных заведений, в том числе воспитанники суворовских и нахимовских училищ, участники юнармейского движения.

Также была задействована военная техника. В составе механизированной колонны проехали танки Т-72БЗМ и Т-14 "Армата", боевые машины пехоты БМП-2 и "Курганец-25", комплексы ПВО "Тор-М2", С-400 "Триумф" и другая техника.

Генеральная репетиция парада в честь 77-й годовщины Победы состоится 7 мая.

Ранее стало известно, что шествие "Бессмертного полка" в текущем году пройдет в очном формате. Участники смогут распечатать портреты героев войны бесплатно, предварительно выбрав оформление на сайте акции.