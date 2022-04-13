Песков ответил на вопрос о присутствии иностранных лидеров на параде Победы

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, будут ли приглашаться иностранные лидеры на парад Победы.

"Пока не располагаю детальной информацией. Эта тема уточняется", – цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее стало известно, что генеральная репетиция парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в Москве 7 мая.

Сам военный парад на Красной площади по традиции состоится 9 мая. В тот же день в Александровском саду пройдет традиционное возложение венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

По словам Пескова, Россия отпразднует День Победы так, как это делается из года в год. Представитель Кремля отметил, что это самый святой праздник в стране.

