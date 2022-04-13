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В Казахстане заявили, что не планируют проводить военный парад ко Дню Победы в этом году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны страны.

"В 2022 году проведение военного парада, посвященного 30-летию образования Вооруженных сил Республики Казахстан и Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, не планируется", – отмечается в заявлении.

В ведомстве уточнили, что в стране собираются провести военно-патриотические мероприятия, в том числе мероприятия по чествованию ветеранов Великой Отечественной войны и ВС республики Казахстан.

Всего к этим датам Минобороны запланировано порядка 50 различных мероприятий, которые пройдут во всех регионах страны.

Ранее стало известно, что в Латвии из-за событий на Украине отменили празднование Дня Победы. Отмечалось, что праздник 9 мая в стране пройдет без тематических массовых мероприятий.

В России же парад ко Дню Победы состоится. Его генеральная репетиция запланирована в Москве на 7 мая. Сам военный парад на Красной площади по традиции состоится 9 мая. В тот же день в Александровском саду пройдет традиционное возложение венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.