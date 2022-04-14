Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Шествие "Бессмертного полка" пройдет в очном формате в 2022 году, сообщил на пресс-конференции сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения (ООД) "Бессмертный полк России" Сергей Макаров.
"Мы 2 года с вами из-за пандемии собраться вместе и плечом к плечу пройти по городам и весям нашей страны, почтив память участников Великой Отечественной войны, к сожалению, не могли. Но в этом году мы, сплотившись в едином порыве, <...> пройдем с портретами своих родных и близких", – отметил Макаров.
По его словам, участники шествия обязательно вспомнят всех, кто добыл победу ценой своей жизни, своим отношением к Родине.
Распечатать портреты героев перед акцией можно будет бесплатно. На сайте движения можно будет выбрать оформление для портрета и создать таким образом штендер, уточнила заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева.
В 2021 году организаторы отменили проведение в традиционном формате акции "Бессмертный полк", запланированной на 24 июня. Причиной стала ситуация с коронавирусом. Шествие прошло в онлайн-формате, при этом каждый регион РФ получил свой поток трансляции.
Генеральная репетиция парада в честь 77-й годовщины Победы пройдет 7 мая. Сам парад на Красной площади по традиции состоится 9 мая. В тот же день в Александровском саду пройдет традиционное возложение венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
При этом информации о том, будут ли приглашены на парад иностранные гости, нет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время эти данные уточняются.
Шествие "Бессмертного полка" состоится в очном формате
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