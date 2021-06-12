Акция "Бессмертный полк" в традиционном формате не состоится

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Организаторы отменили проведение в традиционном формате акции "Бессмертный полк", запланированной на 24 июня. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы сейчас наблюдаем, что и пик заболеваемости немного растет. Поэтому, конечно, мы не сможем выполнить требования Роспотребнадзора во время шествия. Поэтому в этом году тоже мы не будем проводить [акцию очно]", – заявила сопредседатель Центрального штаба движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева.

По мнению специалиста, очное шествие может состоятся в 2022 году. Цунаева подчеркнула, что не видит смысла еще раз переносить акцию текущего года.

В нынешнем году шествие "Бессмертного полка" на День победы 9 мая прошло в онлайн-формате, при этом каждый регион РФ получил свой поток трансляции.