День Победы обошел Новый год по важности для россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Россияне считают День Победы главным праздником. Согласно опросу сервиса поиска работы SuperJob, 9 Мая положительно оценивают большее число россиян, чем Новый год и день рождения, передает РБК.
В частности, День Победы положительно оценили 95% респондентов. Из них 81% охарактеризовал праздник однозначно положительно, еще 14% – скорее положительно.
На втором месте у россиян Новый год – он получил одобрение у 94% респондентов. День рождения у опрошенных занял третье место, получив поддержку 92% россиян.
Помимо этого, большинство россиян положительно оценили Международный женский день (90%) и День защитника отечества (89%). Наименьшее одобрение заслужили День России и День народного единства – 81% и 75% соответственно.
Ранее стало известно, что организаторы акции "Бессмертный полк" продлили прием заявок на участие в онлайн-шествии до 9 мая включительно. Анкеты, которые пользователи загрузят после 10:00 7 мая, пройдут в строю 10–11 мая на сайте проекта и в соцсетях.
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