Организаторы продлили прием заявок на онлайн-шествие "Бессмертного полка"

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Заявки на участие в онлайн-шествии "Бессмертного полка" можно подавать до 9 мая включительно, рассказали в пресс-службе Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России".
"По многочисленным просьбам... принято решение продлить прием заявок (для участия. – Прим. ред.) в онлайн-шествии "Бессмертного полка" через миниприложения в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также на ресурсе "Банк Памяти" до 12 часов 9 мая", – сказано в сообщении.
Уточняется, что прием заявок на сайте проекта завершился 7 мая в 10:00. Загруженные и одобренные модераторами анкеты будут транслироваться в День Победы. Анкеты, которые будут загружены после 10:00 7 мая и одобрены модераторами, пройдут в строю "Бессмертного полка онлайн" 10–11 мая на сайте и в соцсетях.
Желающих присоединиться к онлайн-шествию Бессмертного полка в этом году уже стало больше: к поданным в прошлом году более чем 2,5 миллиона анкет уже присоединилось почти 1,5 миллиона новых, отметили в пресс-службе.
Трансляция шествия "Бессмертного полка онлайн" пройдет 9 мая в 15:00 по местному времени во всех регионах страны. Посмотреть онлайн-шествие "Бессмертного полка" можно будет на сайте проекта, в социальных сетях, на региональных телеканалах, а также в онлайн-кинотеатрах.
Ранее сопредседатель Центрального штаба движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева выразила надежду, что в традиционном формате акцию удастся провести 24 июня.
В конце марта 2021 года стартовал набор добровольцев на онлайн-шествие "Бессмертного полка". В задачи волонтеров будет входить модерация присылаемых россиянами фотографий и информации для включения их в онлайн-шествие.
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