Набор волонтеров для проведения онлайн-шествия "Бессмертного полка" открыт

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Набор добровольцев на онлайн-шествие "Бессмертного полка" открыт. Его проводит Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы", передает пресс-служба движения.
"Из-за коронавируса многие привычные нам мероприятия перешли в онлайн-формат. Они были тепло приняты миллионами людей, поэтому сейчас, когда пандемия сбавляет обороты, мы решили не отказываться от них, а сделать хорошей традицией. Так, в режиме онлайн пройдет памятное шествие страны. И мы предлагаем всем желающим помочь в его проведении", – рассказала руководитель "Волонтеров Победы" Ольга Амельченкова.
В задачи волонтеров будет входить модерация присылаемых россиянами фотографий и информации для включения их в онлайн-шествие.
Ранее сообщалось, что "Бессмертный полк" в этом году готовится как в очном, так и в онлайн-формате. По словам руководителя исполкома общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Артема Хуторского, итоговое решение примут в зависимости от эпидемиологической обстановки в мае.
Военные парады по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдут в 28 городах России, торжественные мероприятия по случаю праздника состоятся в 377 российских городах и населенных пунктах.
"Бессмертный полк" в 2021 году готовится в очном и онлайн-форматах
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