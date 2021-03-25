Парады Победы пройдут в 28 городах России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Военные парады по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдут в 28 городах России, торжественные мероприятия по случаю праздника состоятся в 377 российских городах и населенных пунктах. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.
"Помимо Москвы, военные парады состоятся еще в 27 городах страны. В них примут участие более 47 тысяч человек", – отметил он.
По словам министра, в парадах задействуют около 1,6 тысячи единиц военной техники и более 200 воздушных судов.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что парад на Красной площади по случаю Дня Победы в этом году пройдет в обычном формате. По его словам, вопрос о зрителях будет решаться в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Также сообщалось, что 9 мая 2021 года пройдет шествие "Бессмертного полка" в РФ. По словам организаторов памятной акции, "Бессмертный полк" в этом году готовится как в очном, так и в онлайн-форматах.
В 2020 году парадные расчеты прошли по Красной площади 24 июня в связи с пандемией. Акция "Бессмертный полк" состоялась в День Победы в онлайн-формате.
Преображенский полк начал подготовку к Параду Победы
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