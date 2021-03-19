Парад Победы на Красной площади пройдет в обычном формате – Песков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Парад на Красной площади по случаю Дня Победы в этом году пройдет в обычном формате, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, вопрос о зрителях будет решаться в зависимости от эпидемиологической ситуации. Песков напомнил, что министр обороны Сергей Шойгу уже заявлял о том, что парад состоится.

"Формат парада будет обычный, но что касается присутствия зрителей, [их] количества и так далее, – это, конечно, будет связано с теми нормами, которые будут определены во взаимодействии с Роспотребнадзором", – сказал представитель Кремля.

Он добавил, что пока что динамика по коронавирусной инфекции вселяет оптимизм, однако призвал не расслабляться.

Ранее сообщалось, что шествие "Бессмертного полка" в РФ пройдет 9 мая 2021 года. Перенести акцию предложил народный артист СССР, сопредседатель Центрального штаба Движения Василий Лановой.

В 2020 году парадные расчеты прошли по Красной площади 24 июня. Акция "Бессмертный полк" состоялась в День Победы в онлайн-формате.