Москву отметили благодарностью премии "Победа"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Москву отметили благодарностью национальной премии "Победа". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Столица РФ получила благодарность за организацию памятных акций, а также за вклад в гражданско-патриотическое воспитание.

"В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 2020 год объявили Годом памяти и славы", – отмечается в сообщении.

Заммэра столицы Наталья Сергунина подчеркнула, что программу мероприятий город готовил с участием всероссийских организаций, волонтеров и жителей Москвы. В столице организовали такие акции, как "Линия памяти", "Лица Победы", "Народная летопись народного ополчения" и "Благодарим Вас за Победу".

Ранее Музей Победы подготовил тематическую онлайн-программу, посвященную 79-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Все желающие смогли посетить виртуальную экскурсию, послушать песни о защитниках столицы и сделать макеты военной техники.