Москву отметили благодарностью премии "Победа"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Москву отметили благодарностью национальной премии "Победа". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
Столица РФ получила благодарность за организацию памятных акций, а также за вклад в гражданско-патриотическое воспитание.
"В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 2020 год объявили Годом памяти и славы", – отмечается в сообщении.
Заммэра столицы Наталья Сергунина подчеркнула, что программу мероприятий город готовил с участием всероссийских организаций, волонтеров и жителей Москвы. В столице организовали такие акции, как "Линия памяти", "Лица Победы", "Народная летопись народного ополчения" и "Благодарим Вас за Победу".
Ранее Музей Победы подготовил тематическую онлайн-программу, посвященную 79-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Все желающие смогли посетить виртуальную экскурсию, послушать песни о защитниках столицы и сделать макеты военной техники.
В параде Победы примут участие тысячи военнослужащих и сотни единиц военной техники
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