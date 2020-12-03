Музей Победы подготовил онлайн-программу к годовщине начала контрнаступления под Москвой

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Музей Победы подготовил тематическую онлайн-программу, посвященную 79-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Все желающие смогут посетить виртуальную экскурсию, послушать песни о защитниках столицы и сделать макеты военной техники. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

5 декабря в 12:00 на сайте музея пройдет онлайн-экскурсия "Контрнаступление советских войск под Москвой", на которой расскажут о событиях, произошедших в декабре 1941 года. На экскурсии будет показана военная столица и поле боя в районе города Яхромы (Московская область).

В 13:00 начнется литературно-музыкальная программа "Битва за Москву", которую будут проводить представители движения "Юнармия". Для участников мероприятия прозвучат известные композиции, среди которых "Священная война", "Марш защитников Москвы" и "Гимн Москвы".

Ранее сообщалось, что проект "Учебный день в музее" перешел в дистанционный формат работы. Организовать дистанционные уроки в столичных музеях теперь могут не только московские учителя, но и преподаватели со всей страны. Для этого нужно зайти на сайт, выбрать учебный предмет и класс и бесплатно скачать необходимые для урока материалы. В онлайн-материалах представлены описание и фотографии интересных экспонатов, результаты научных исследований и нестандартные задания для школьников.