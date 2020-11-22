Парки Москвы подготовили онлайн-программу на предстоящую неделю

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Программу онлайн-мероприятий на предстоящую неделю подготовили парки Москвы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.

Жители столицы смогут не выходя из дома оказаться в поселении древних дьяковцев, полюбоваться Сиреневым садом и даже узнать, как непросто бывает тем, кто изучает русский язык, отмечается в сообщении.

Комплекс "Северное Тушино" представит лекцию, посвященную великим флотоводцам России, а Бабушкинский парк организует дистанционный урок для юных археологов. Парк "Ходынское поле" научит юных горожан капоэйре, а "Красная Пресня" расскажет, как правильно рисовать акварелью.

Ранее ВДНХ подготовила для горожан виртуальные уроки, на которых расскажут, как улучшить свои кулинарные навыки, научиться делать украшения для дома, подарки и сувениры для близких.