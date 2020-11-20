Зимой в Подмосковье будут работать 16 горнолыжных баз

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов
В Подмосковье к открытию готовятся 16 горнолыжных баз, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.
Новый зимний сезон стартует в декабре. Горнолыжные базы расположатся в шести муниципальных образованиях: в Красногорске, Балашихе, Коломенском, Дмитровском, Раменском районах и Серпухове. Традиционно же эпицентром горнолыжного спорта в области становится Дмитровский район.
В министерстве напомнили, что при занятиях физической культурой в Подмосковье следует соблюдать определенные требования. В частности, социальную дистанцию между людьми, не проживающими вместе, и использование только личного спортивного инвентаря.
Для соблюдения безопасной дистанции в закрытых помещениях должна быть нанесена специальная разметка, а контактные элементы должны обрабатываться дезинфицирующими средствами и растворами каждые два часа.
Ранее сообщалось, что детская горнолыжная школа "Новая лига" на Воробьевых горах в столице начала работу с 1 ноября. Занятия в школе посвящены лыжам и сноубордам. Запись на курсы открыта на официальном сайте организаторов. В дальнейшем планируется дополнить программу катанием на роликовых коньках и физподготовкой в межсезонье.
Детей в школе "Новая лига" разделили по возрастным группам: от 4 до 6 лет и от 6 до 14 лет. Кроме того, здесь открыли курсы для взрослых, которые планируют поехать в горы.
Самым младшим ученикам предоставят отдельный склон у средней станции канатной дороги на Воробьевых горах. Для остальных занятий подготовят основной склон протяженностью более 200 метров.
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