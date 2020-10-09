ФОК в районе Ново-Переделкино реконструируют

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Физкультурно-оздоровительный комплекс в столичном районе Ново-Переделкино реконструируют. Помимо помещений для занятий спортом, там разместят медцентр, а также объекты торговли и питания, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Москомархитектуры.

"Наружные габариты и высота здания останутся прежними. Расширится только функционал помещений. Реализация данного проекта подразумевает комплексный подход к заботе о здоровье жителей: здесь будут не только спортивные залы и бассейн, но и медицинский центр", – приводятся в сообщении слова председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской.

Она отметила, что прилегающую территорию благоустроят и организуют парковку.

В пресс-службе добавили, что новый комплекс позволит жителям Ново-Переделкина реализовывать свои потребности в занятиях спортом.

Ранее сообщалось, что четырехэтажный ФОК возведут в районе Митино. Спорткомплекс появится по адресу улица Генерала Белобородова, владение 44. В новом здании предусмотрят место для торговых точек.

По государственной программе "Спорт Москвы" с 2011 по 2023 год запланировано строительство 149 физкультурно-оздоровительных комплексов. Около 40% новых ФОКов строят за счет городского бюджета, остальные 60% – за счет федеральных университетов и частных инвесторов.

