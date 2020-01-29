Инвесторы планируют построить спортивные объекты в САО и ЮЗАО к 2023 году

08:26
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В столице в январе состоялись три земельных аукциона под строительство спортивных объектов. Предприниматели получили участки на севере, востоке и юго-западе города, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что инвесторы проявляют большой интерес к подобным лотам.
"К примеру, в ходе торгов на севере Москвы стартовая цена объекта выросла в шесть раз. А цена земельного участка на юго-западе столицы поднялась в 44 раза", – приводятся в сообщении слова Ефимова.
Как уточняется, участки, переданные инвесторам, расположены в столичных районах Аэропорт и Южное Бутово.
Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что в этой части города частные инвесторы планируют возвести спорткомплексы к 2023 году.
Уточняется, что общая площадь спортивного объекта в районе Аэропорт будет более 4 тысяч квадратных метров.
"С компанией будет заключен договор на два года и восемь месяцев, за это время арендатор должен завершить все работы. На улице Южнобутовской инвестор возведет ФОК площадью 5,7 тысячи квадратных метров в течение срока действия договора аренды – трех лет и двух месяцев", – отметил Гаман.
Ранее сообщалось, что спорткомплекс с воркаут-зоной и экстрим-парком появится на территории транспортно-пересадочного узла "Некрасовка". В здании будет 12 разных функциональных зон, в том числе бассейн, тренажерный зал, трибуны, площадку для сдачи норм ГТО.
В спорткомплексе появятся отдельные залы для групповых занятий по скалолазанию, единоборствам, ритмической гимнастике и хореографии, площадка для занятий экстремальными видами спорта и воркаут-зона площадью более одной тысячи квадратных метров.
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