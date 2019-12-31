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Москва 24

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Город

04:18

Москва вошла в тройку мегаполисов мира по строительству дорог

город строительство транспорт авто дороги

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вице-мэр по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин заявил, что Москва входит в тройку мегаполисов мира по темпу строительства автомобильных дорог.

По его словам, в 2011 году столица находилась на последнем месте в мире по обеспеченности дорожной сети среди мегаполисов. "На сегодняшний день построено порядка 932 километров дорог, что принесло прирост дорожной сети на 16 процентов", – сказал он в ролике в Facebook.

Это позволило городу войти в тройку мегаполисов по темпу прироста дорожной сети, обогнав Пекин и Нью-Йорк. Хуснуллин добавил, что первоочередная цель – строительство дорог для общественного транспорта, в рамках которого было возведено 150 километров выделенных полос.

Ранее Хуснуллин заявил, что в 2019 году в столице ввели в эксплуатацию около 4,5 миллиона квадратных метров жилья, что стало рекордом. Он указал, что "строительство жилья – основной драйвер развития мегаполиса".

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