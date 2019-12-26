Движение открыли на Внуковской развязке на трассе М1 "Беларусь"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Транспортное движение открыли на новой развязке в районе 27-го километра федеральной трассы М1 "Беларусь" в Одинцовском районе Московской области. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Эффект от открытия развязки очень ощутим. Раньше до аэропорта Внуково от трассы М1 "Беларусь" можно было добраться за 30-40 минут, теперь примерно за 15 минут", – прокомментировал появление новой трассы зампред правления по строительству и реконструкции Государственной компании "Автодор" Вадим Ермилов.

Новая транспортная развязка состоит из трех эстакад. Они расположены в форме подковы, что обеспечивает плавный съезд с основной трассы. Две из трех дуг идут параллельно, а третья возведена напротив.

Первые две эстакады предназначены для движения водителей, которые следуют с трассы М1 в поселок Внуково и далее в одноименный аэропорт. Еще одно инженерное сооружение построено для нужд автомобилистов, следующих из Смоленска в Москву.

В результате запуска новых эстакад будет закрыт одноуровневый внуковский железнодорожный переезд и отключены два светофора. За счет этого рассчитывают снизить плотность заторов на данном участке.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по новому автомобильному мосту через Кожуховский затон. По словам градоначальника, повысится транспортная доступность районов Южного округа, а также можно будет проще попадать к новому парку развлечений "Остров мечты".

Руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев также представил планы по работам на предстоящий год. Например, в ведомстве рассчитывают построить 9 станций метро и 62 километра дорог.

