WP: медведей от населенных пунктов в Японии отпугивают роботами с помощью ИИ

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Власти Японии начали использовать искусственный интеллект, роботов и беспилотники, чтобы отпугнуть медведей от населенных пунктов и обезопасить людей. Об этом сообщило The Washington Post.

Искусственный интеллект применяют для построения карт, которые предсказывают появление хищников. По окраинам населенных пунктов курсируют роботы. Дроны с тепловизорами определяют животных, а при необходимости распыляют на них перцовый спрей.

В 29 муниципалитетах действует система распознавания медведей по камерам. Кроме того, тестируются четвероногие роботы: их планируют использовать для сложной местности и применять для отпугивания хищников.

Однако специалисты предупредили, что технологии не решат проблему полностью. Медведи могут привыкать к мерам отпугивания, поэтому применять их нужно с учетом таких ограничений.

С начала 2026 года в России были ликвидированы более 3,4 тысячи медведей, которые представляли угрозу для человека. Сложная ситуация с выходами зверей к населенным пунктам сложилась в Сибири и на Дальнем Востоке.

Большинство отстрелянных особей приходится на регионы Сибирского федерального округа – здесь были ликвидированы не менее 2,2 тысячи хищников. По информации региональных правительств, в Туве избавились минимум от 263 бурых медведей. Всего за текущий год жертвами нападения этих хищников стали 25 человек.