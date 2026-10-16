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Влияние президента Франции Эммануэля Макрона на международной арене все больше ослабевает по мере завершения его срока. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

По утверждению издания, минувший год оказался для Макрона особенно неудачным в дипломатической сфере. Примером агентство называет очередной спад в отношениях между США и Украиной, которого не удалось избежать, несмотря на усилия европейцев. Один из источников рассказал, что в Европейском союзе сейчас рассчитывают продержаться до промежуточных выборов в США.

Еще одна внешнеполитическая неудача – перенос всеобщих выборов в Палестине на осень 2027 года. Именно их Макрон представлял как одно из ключевых достижений, когда год назад объявил о признании Государства Палестина.

Растут и риски, связанные с отправкой французских сил для защиты энергетического объекта в Саудовской Аравии от атак йеменских хуситов. Эффективность этого вмешательства снижается на фоне роста интенсивности конфликта.

Что касается внутренней повестки, то Макрон, по констатации AFP, бьет рекорды непопулярности из-за череды кризисов, которые омрачают конец двух его пятилетних сроков, – от протестов старшеклассников до цен на топливо и финансовых потрясений.

Ранее Макрон допустил свое возвращение на пост главы государства после окончания полномочий в мае 2027 года. Французский лидер указал, что возможность вернуться в Елисейский дворец не запрещена основным законом страны.

Президентские выборы во Франции пройдут 18 апреля 2027 года. Макрон не сможет принять в них участие из-за ограничений по количеству сроков.