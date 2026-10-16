Лукашенко подарил свой баян ручной работы пчеловоду из Витебской области

Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Витебскую область решил отдать свой баян местному пчеловоду Сергею Шиманскому, сообщила пресс-служба главы республики.

В пятницу, 16 октября, Лукашенко совершил поездку в туристический комплекс "Красный Бор" в Верхнедвинском районе. Там он увидел, как развивается туристический потенциал региона. Во время этой поездки речь шла также о развитии сельского хозяйства на севере страны. Президент попробовал местную продукцию, включая мед с экологически чистой пасеки, и он ему очень понравился.

Главу государства заинтересовал не только вкус меда, но и подходы к пчеловодству, о которых рассказал Шиманский. В "Красном Бору" он работает с 2015 года, любит музыку и играет на баяне. Специально для президента пчеловод исполнил пару композиций.

Лукашенко поинтересовался, самостоятельно ли Шиманский освоил инструмент. Тот ответил, что считает себя самоучкой, хотя во втором классе его отдали учиться играть на баяне. Применять инструмент он начал позже – требовалось приводить детей на турслет, а маленькой школе надо было "чем-то блеснуть".

"Все знакомо. Молодец", – похвалил президент.

После этого Лукашенко распорядился передать пчеловоду в качестве подарка свой баян ручной работы.

"Пятирядный, красивый, побольше. <...> Я уже не играю практически. Поэтому будешь играть на моем баяне. Но с тебя наука по пчеловодству", – сказал глава государства.

Ранее белорусскому президенту подарили теленка японской породы вагю. Молодой телочке дали имя Освея, окрас у нее черный. Животное родилось 1 июля 2026 года. В дальнейшем ее перевезут в хозяйство Лукашенко. Помимо этого, лидер Белоруссии попросил специалистов предоставить подробные инструкции по правильному содержанию и кормлению коровы этой породы.

