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16 октября, 17:17

Транспорт

Аэропорт Внуково опроверг сообщения о сильной загруженности терминалов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Аэропорт Внуково не подтвердил информацию о массовом скоплении пассажиров в своих терминалах. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Поводом для опровержения послужил пост о ситуации в аэропортах, опубликованный в одном из крупных каналов. Иллюстрациями к нему стали снимки из Внуково. Один из кадров сделан в общей зоне и подписан "Внуково сейчас". В пресс-службе уточнили, что это "сейчас" относится не к дневному времени, а к более раннему периоду пикового скопления пассажиров.

В подтверждение аэропорт выложил свежий снимок терминала, на котором скопления людей нет. Согласно информации пресс-службы на 16:20 по московскому времени, в терминале A пассажиров на 42% меньше, чем в пиковые моменты 16 октября.

"В аэропорту Внуково сегодня была непростая обстановка, и мы не скрывали этого, работая над улучшением ситуации и минимизацией неудобств для пассажиров", – подчеркнули в пресс-службе.

В ночь на 16 октября Росавиация вводила временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов во всех аэропортах Московского региона. Причиной была необходимость обеспечения безопасности полетов.

В утренние часы 16-го числа в авиагаванях столичного региона задержали или отменили порядка 160 рейсов. Основной удар пришелся на Шереметьево, где задержали 79 рейсов. Во Внуково такие же изменения коснулись 66 рейсов.

Согласно информации Минтранса, на данный момент рейсы во всех столичных аэропортах принимаются и отправляются в штатном режиме. При этом задержанными остаются 106 рейсов.

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