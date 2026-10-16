Почти 160 рейсов задержали или отменили в столичных аэропортах

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В аэропортах столичного региона с начала 16 октября задержали или отменили около 160 рейсов. Это следует из данных онлайн-табло воздушных гаваней.

Больше всего рейсов задержали или отменили в Шереметьево – 79. Во Внуково аналогичные изменения затронули 66 рейсов.

В аэропорту Жуковский за указанный период задержали или отменили 10 рейсов, а в Домодедово – два.

В ночь на 16 октября Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов во всех аэропортах Московского региона. Меры объяснили необходимостью обеспечения безопасности полетов.

После 05:00 ограничения сняли во Внуково и Шереметьево, а позднее к обычной работе вернулись Домодедово и Жуковский.