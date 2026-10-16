16 октября, 08:37Транспорт
Почти 160 рейсов задержали или отменили в столичных аэропортах
Фото: Москва 24/Никита Симонов
В аэропортах столичного региона с начала 16 октября задержали или отменили около 160 рейсов. Это следует из данных онлайн-табло воздушных гаваней.
Больше всего рейсов задержали или отменили в Шереметьево – 79. Во Внуково аналогичные изменения затронули 66 рейсов.
В аэропорту Жуковский за указанный период задержали или отменили 10 рейсов, а в Домодедово – два.
В ночь на 16 октября Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов во всех аэропортах Московского региона. Меры объяснили необходимостью обеспечения безопасности полетов.
После 05:00 ограничения сняли во Внуково и Шереметьево, а позднее к обычной работе вернулись Домодедово и Жуковский.