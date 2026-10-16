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16 октября, 08:25

Транспорт

"Аэрофлот" доставит пассажиров из Нижнего Новгорода в Москву на автобусах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

"Аэрофлот" организовал доставку автобусами в Москву пассажиров, чьи самолеты из-за ограничений в аэропортах столичного авиаузла приземлились на запасном аэродроме в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила авиакомпания.

Там уточнили, что выполнение рейсов с запасных аэродромов зависит от открытия аэропортов и соблюдения нормативов рабочего времени экипажей.

"Аэрофлот" продолжает обслуживать пассажиров, чьи перелеты затронули временные ограничения, действовавшие в Шереметьево 16 октября. Пассажирам сообщают об изменениях в расписании по контактам, указанным при бронировании.

В Шереметьево тем, кто ожидает переоформления билетов, в пунктах обслуживания предлагают бутилированную воду в дополнение к услугам, предусмотренным Федеральными авиационными правилами.

Авиакомпания также корректирует план полетов на 16 октября, чтобы как можно быстрее стабилизировать расписание.

На фоне угроз беспилотной атаки в ночь на 16 октября ограничения на прием и выпуск самолетов ввели во всех аэропортах Московского региона. Ограничения в аэропортах Внуково и Шереметьево сняли в 05:14. Спустя 30 минут все воздушные гавани Москвы вернулись к привычному графику полетов.

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