В аэропортах Москвы остаются задержанными 106 рейсов

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

В аэропортах Московского авиаузла остаются задержанными 106 рейсов. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса РФ в MAX.

По данным ведомства, сейчас аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево принимают и отправляют рейсы в штатном режиме. Работа гражданской авиации в Московском регионе находится на особом контроле Минтранса и Росавиации.

Росавиация вводила временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов во всех аэропортах Московского региона в ночь на 16 октября. Меры объяснили необходимостью обеспечения безопасности полетов.

На утренние часы 16-го числа в аэропортах столичного региона задержали или отменили около 160 рейсов. Больше всего это коснулось Шереметьево – там задержали 79 рейсов. Во Внуково аналогичные изменения затронули 66 рейсов.

В аэропорту Жуковский за указанный период задержали или отменили 10 рейсов, а в Домодедово – два.

