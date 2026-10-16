Лукашенко показал навыки рукопашного боя перед отрядом народного ополчения

Фото: телеграм-канал "Пул Первого"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко продемонстрировал навыки рукопашного боя во время посещения учебно-тренировочных занятий одного из отрядов народного ополчения в Верхнедвинском районе Витебской области. Об этом сообщает телеграм-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства показал ополченцам, как обезоружить противника, атакующего ножом.

"Я наблюдал внимательно (за занятием. – Прим. ред.), ты их научи бороться против ножа снизу. Если он правой рукой бьет снизу, перехватываешь, выворачиваешь руку, и все", – сказал Лукашенко, демонстрируя прием на одном из бойцов.

По словам президента, этой технике его обучил самбист еще в детстве.

"Он мне закрутил руку, потом как шваркнул меня вот так вперед, вывернул мне плечо. Поэтому я с тех пор это помню", – поделился белорусский лидер.

В ходе рабочей поездки в Витебскую область Лукашенко отдал свой баян ручной работы местному пчеловоду Сергею Шиманскому. Специально для президента мужчина исполнил пару композиций, а также рассказал главе государства о меде и подходах к пчеловодству.