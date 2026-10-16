ВС РФ поразили в городе Ровно логистический центр "Экватор" и сухогруз на переходе морем

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России нанесли удары по логистическому центру "Экватор" в городе Ровно и по морскому судну при переходе морем, сообщили в министерстве обороны России.

Как отметили в ведомстве, беспилотники атаковали логистические центры, задействованные в интересах Вооруженных сил Украины, и морские суда, которые привлекают к доставке военных грузов на Украину.

В частности, в логистическом центре "Экватор" хранили и распределяли грузы для украинских военных. На борту сухогруза, в свою очередь, находились грузы военного и двойного назначения, направлявшиеся в порт Одесса.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удар по логистическому центру "Блум", который находится в Теплодаре Одесской области. Данный объект использовался для складирования грузов военного и двойного назначения. Удары также продолжились по объектам инфраструктуры в украинских портах и по судам, задействованным украинскими военными.

