ВС РФ ударили по логистическому центру "Блум" под Одессой

Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские военные минувшей ночью 16 октября нанесли удар по логистическому центру "Блум", который находится в Теплодаре Одесской области. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на данные министерства обороны Российской Федерации.

По утверждению военного ведомства, этот объект использовался для складирования грузов военного и двойного назначения.

Той же ночью, как отметили в Минобороны, удары беспилотниками продолжились по объектам инфраструктуры в украинских портах и по судам, задействованным украинскими военными. В частности, по данным оборонного ведомства, был поражен сухогруз, который доставлял военные грузы в Одессу.

Ранее российские военные уничтожили в порту Южный в Одесской области объект транспортной инфраструктуры, который объект обеспечивал нужды украинской армии. Также в море было атаковано судно типа "сухогруз", которое везло в Одессу грузы военного и двойного назначения.

Кроме того, Минобороны сообщало о поражении инфраструктуры порта Измаил в Одесской области. Ее применяли для разгрузки и хранения грузов военного и двойного назначения для нужд ВСУ.