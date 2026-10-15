Зеленский пожаловался на налет более 850 БПЛА за сутки

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Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на атаку 850 российских беспилотников типа "Герань" за сутки. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Фактически весь вчерашний день и сегодня (14 и 15 октября 2026 года соответственно. – Прим. ред.) ночью шла массированная атака "шахедов", были постоянные волны, и ни одного часа наше небо не было чистым от них", – отметил украинский лидер.

По его словам, атака совпала с "искусственным ограничением скорости" работы украинской ПВО. Зеленский вновь призвал западных партнеров, в частности Вашингтон, к поддержке Киева.

Ранее сообщалось, что ночью российские военнослужащие ударили по портовой инфраструктуре и морским судам, которые были задействованы в интересах противника. В Одесской области поражена инфраструктура порта Измаил. На пути к порту Одесса ВС РФ атаковали два сухогруза, которые перевозили военные грузы.