Собянин открыл мост через Кожуховский затон

11:27
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по новому автомобильному мосту через Кожуховский затон. Инженерное сооружение связывает Нагатинскую пойму с Печатниками и Южнопортовым районом.
"Сегодня мы открываем еще один значимый объект – мост через Кожуховский затон. Мост соединит ЗИЛ и Печатники и сделает более доступным "Остров мечты". Серьезный, большой инвестиционный проект, связанный с созданием детского парка развлечений мирового уровня", – сказал Собянин.
Мэр также отметил, что можно подвести предварительные итоги дорожного строительства. Он напомнил, что в этом году построено 111 километров, около 20 сложных инженерных сооружений, мостов, путепроводов, эстакад, тоннелей. Также были построены участки таких магистралей, как Северо-Западная хорда, Северо-Восточная хорда, Южная рокада, Бесединский мост и целый ряд других объектов. В том числе и две развязки на МКАД.
Мост станет частью новой магистрали, которая в том числе обеспечит доступ к парку развлечений "Остров мечты". Кожуховский мост строили с использованием двух русловых опор. Также два пролетных строения моста со стороны парка и со стороны 2-го Южнопортового проезда возводились сборным методом при помощи кранов, при этом средняя часть над руслом реки – методом надвижки.
В ходе рабочей поездки, глава города осмотрел тематический парк развлечений "Остров Мечты", который построен в том же регионе Южного административного округа Москвы.
Строительство моста через Кожуховский затон началось в 2017 году. В итоговой версии инженерного сооружения оборудовано по три полосы движения в каждом направлении. Его общая протяженность составляет 783 метра.
Авторы проекта заявляли, что новая дорога существенно снизит нагрузку с уже существующих, в частности частично освободит проспект Андропова. С этой же целью в районе построили и реконструировали более 4 километров дорог и оборудовали два подземных перехода (в районе проспекта Андропова и Южного речного вокзала).
Ранее глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев заявил, что до 2023 года в столице планируют построить 18 мостов. Кожуховский мост и переправа через Карамышевское спрямление Москвы-реки – это самые крупные проекты в программе.
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