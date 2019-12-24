Собянин назвал главные строительные итоги 2019 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Во вторник, 24 декабря, президиум правительства Москвы рассмотрел вопрос об основных направлениях и результатах работы Стройкомплекса столицы в 2019 году и задачах на 2020–2023 годы.

Основной задачей работы комплекса в этом году оставалось создание комфортной городской среды, развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, выполнение обязательств перед москвичами по программе реновации.

С 2011 года в столице ввели в эксплуатацию 155 километров линий метро и МЦК, 81 новую станцию, три дополнительных вестибюля, 10 электродепо метро и МЦК.

В нынешнем году было открыто движение по двум новым участкам столичного метро общей протяженностью 17,9 километра линий с 8 станциями и электродепо "Руднево".

В общей сложности в текущем году специалисты проложили 38 километров тоннелей – рекорд последних лет. Кроме того, ведется строительство всех участков БКЛ. Планируется продолжить работы по продлению существующих линий и строительству новых.

С 2011 года построили и реконструировали 235 километров железнодорожных путей и 36 остановочных пунктов. Почти завершена интеграция МЦК с радиальными направлениями железной дороги.

В ноябре открыли движение по первым Московским центральным диаметрам, которые включают в себя 132 километра путей и 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления МЖД.

В 2011–2019 годах было построено 916 километров дорог, 295 искусственных сооружений (мостов, тоннелей, эстакад) и 243 внеуличных пешеходных перехода.

В этом году ввели в эксплуатацию 111 километров дорог, 25 искусственных сооружений и 16 пешеходных переходов. Специалисты завершили строительство Северо-Западной хорды, участок СВХ от Открытого шоссе до улицы Лосиноостровской, участок Южной Рокады от Балаклавского до Пролетарского проспекта, разворотную эстакаду на Волоколамском шоссе, участок дороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

В 2020–2022 годах планируется построить 352 километра дорог, 105 искусственных сооружений и 58 пешеходных переходов. Ключевым проектом на ближайшие годы станет строительство новых хордовых магистралей – СВХ, ЮВХ и Южной рокады.

Общая длина системы из четырех хорд с учетом 185 искусственных сооружений, съездов и дублеров составит 355 километров.

Помимо реконструкции самих развязок и вылетных магистралей, столичное правительство проводит комплексные мероприятия по развитию прилегающей улично-дорожной сети и расширению проезжей части МКАД за счет строительства боковых проездов и переходно-скоростных полос. Каждая реконструированная развязка ускоряет движение в своем районе на 10–20 процентов.

Начиная с 2011 года построено и реконструировано 16 развязок МКАД и 13 вылетных магистралей. На сегодняшний день продолжается работа по реконструкции еще пяти развязок на МКАД.

Также большое внимание уделяется возвращению Москвы-реки в городское пространство. Набережные постепенно превращаются в новые общественные центры с комфортной городской средой.

За восемь лет благоустроили 61,4 километра набережных Москвы-реки. Продолжаются работы по строительству новых и благоустройству существующих набережных. На 2020–2023 годы запланировано благоустройство 129 километров городских набережных.

В этом году в столице построили 10,4 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 4,5 миллиона квадратных метров жилья.

Основной целью программы реновации является переселение в новые квартиры около 1 миллиона москвичей, проживающих в некомфортных пятиэтажках, и создание городской среды нового качества: сбалансированной, привлекательной, открытой и комфортной.

В программу включены 5 173 дома – около 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров. Уже построены 49 новых домов. В строительстве находятся 147 домов. На стадии проектирования находятся еще 66 домов. В ближайшие два года планируют запроектировать и построить дома общей площадью 2 миллиона квадратных метров.

В 2019 построили 35 зданий школ и детских садов, 5 зданий медицинских учреждений, 12 спортивных объектов, 4 объекта культуры. Также построено несколько крупных образовательных комплексов.

Кроме того, особое внимание уделяется развитию спортивных кластеров.

Всего с 2011 года в столице построили 625 социальных объектов, включая 365 зданий школ и детских садов, 86 объектов здравоохранения, 124 спортивных объекта, 50 объектов культуры.

В планах на 2020–2023 годы – строительство 250 социальных объектов, включая 100 зданий школ и детских садов, 67 объектов здравоохранения, 62 спортивных объекта, 21 объект культуры.

Продолжается активное развитие ТиНАО – там в этом году построили 2,5 миллиона квадратных метров недвижимости и создали 20 тысяч рабочих мест. Также там открыли 8 станций метро и построили 205,6 километра дорог. В ближайшие годы планируется возвести 8 миллионов квадратных метров недвижимости.

За последние 9 лет в рамках государственной программы города Москвы "Безопасный город" построено и реконструировано 34 объекта. Среди них – 14 объектов структурных подразделений органов правопорядка, 10 пожарных депо и пожарно-спасательных частей, 3 объекта Росгвардии.

В планах на 2020– 2022 годы построить и реконструировать 42 объекта, включая 20 объектов структурных подразделений органов правопорядка и 18 пожарных депо и пожарно-спасательных частей.

В рамках госпрограммы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" начиная с 2011 года построили и реконструировали тысячу километров инженерных сетей, 6 искусственных и 11 очистных сооружений.

Для оптимизации сроков и повышения эффективности строительства в Москве в рамках пилотного проекта внедряются технологии BIM (Building Information Modeling) – информационного моделирования на всем жизненном цикле объекта.

Также столичное правительство продолжает работу по снижению избыточных административных барьеров в строительстве и повышению привлекательности инвестиций в недвижимость города.

По сравнению с предыдущим годом из алгоритма получения разрешительной документации исключены 2 процедуры, а сроки сократились на 34,5 дня. Таким образом, сегодня в Москве для получения строительной документации необходимо пройти 14 административных процедур, что занимает в среднем 160 дней.

Во многом в результате этой работы Россия поднялась в рейтинге Всемирного банка "Ведение Бизнеса" (Doing Business) в области строительства на 96 позиций с 2010 года и заняла 28 место среди 190 стран мира, войдя в топ-30 стран с наиболее благоприятными условиями ведения бизнеса.

При этом по направлению "Получение разрешений на строительство" Россия занимает 26-е место в рейтинге Doing Business.

Кроме того, Московский урбанистический форум в этом году стал самым представительным за всю историю его проведения. Форум посетили 44 делегации, в том числе 30 иностранных и 14 российских. Впервые он прошел сразу на трех площадках.

В деловой программе форума приняли участие 8,5 тысячи человек. Участниками фестиваля стало более 200 тысяч человек.

Создание новой городской инфраструктуры, отвечающей самым высоким требованиям, является точкой международного диалога и взаимодействия глобальных городов. Обмен экспертизой позволяет сделать города более привлекательными и комфортными для жителей.

Москва стала лидером многих урбанистических решений и уверенно вошла в список ключевых городов мира. Высокая динамика изменений, произошедших в городе за последние 10 лет, позволяет столице делиться опытом эффективной градостроительной политики, сбалансированного развития, темпов строительства инфраструктуры, внедрения умных технологий, передовых транспортных решений и сервисов для горожан.

Выступая на Московском урбанистическом форуме 2019 года, заместитель Генерального секретаря ООН, исполнительный директор "ООН-Хабитат" Маймуна Мохд Шариф отметила: "Опыт Москвы может быть полезен для многих городов, с которыми сотрудничает "ООН-Хабитат". Предлагаю Москве делиться своим опытом и технической экспертизой с другими городами".

