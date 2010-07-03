В Дептрансе рассказали об изменениях в сфере транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Москвы Максим Ликсутов на заседании президиума правительства столицы рассказал об итогах работы транспортного комплекса города Москвы в первом полугодии 2019 года. Он отметил, что за это время московским транспортом воспользовались 2,86 миллиарда пассажиров, и это на 22 процента больше, чем в первом полугодии 2010 года.

В будние дни на городском транспорте совершается 19,4 миллиона поездок. Это на 16% процентов больше, чем в 2010 году.

В ближайшем будущем в Москве будет запущено несколько транспортных "премьер":

Открытие МЦД-1 Одинцово – Лобня (Белорусско – Савеловский) и МЦД-2 (Курско – Рижский). Интервалы движения поездов составят 5–6 минут. Здесь обещают удобные тарифы и бесплатные пересадки на метро.

Сокращение интервалов движения поездов МЦК в час пик с пяти до четырех минут. Вместе с этим будет создано 290 тысяч дополнительных пассажирских мест в сутки.

Новое мобильное приложение "Московский транспорт". Будет создано единое транспортное приложение, объединяющее все виды транспортных услуг по принципу MaaS (mobility as a service).

Поставка более 1,6 тысячи единиц нового подвижного состава Московского транспорта, в том числе 216 вагонов метро "Москва", 863 автобуса, 40 трамваев, 75 электробусов, 430 вагонов электричек), 10 тысяч новых машин такси и 5 тысяч новых машин каршеринга.

За первое полугодие 2019 года в будние дни на метро и МЦК ездили в среднем 10,9 миллиона пассажиров. Также за это время было открыто восемь новых станций метро, включая первый участок Некрасовской линии от "Некрасовки" до "Косино".

Новыми станциями воспользовалось более четырех миллионов пассажиров (порядка 50 тысяч человек в сутки). За счет открытия новых станций удалось разгрузить "Выхино", "Новокосино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино".

МЦК за первое полугодие 2019 года перевезло 70 миллионов человек. Сейчас продолжается подготовка инфраструктуры к открытию диаметров МЦД-1 и МЦД-2.

На Краснопресненскую, Сокольническую и Некрасовскую линии метро в первом полугодии вышли 336 современных вагонов "Москва". Всего в этом году ожидается поставка 552 таких вагонов.

Также обновляется подвижной состав пригородного железнодорожного сообщения. С 2010 года парк был обновлен на 56 процентов (закуплено 2 706 новых вагонов).

До конца этого года будет обустроено 35,7 километра выделенных полос.

В первом полугодии на маршруты вышли 595 новых автобусов. До конца года планируется поставка 813 новых рейсовых автобусов и 50 автобусов туристического класса. На 50 процентов был обновлен парк московских трамваев.

Было установлено 106 остановочных павильонов нового образца. До конца этого года будет установлен еще 1 721 современный остановочный пункт.

Ежедневно на линии выходит более 200 электробусов, из них 142 были поставлены в этом году. До конца года парк электробусов вырастет до 300. Электробусы обслуживают 14 маршрутов и уже перевезли 11 миллионов пассажиров (это 85 тысяч человек в день).

Московский каршеринг по объему парка лидирует в мире. Для москвичей работают 22,5 тысячи автомобилей. Ожидается, что до конца года парк может увеличиться еще примерно на пять тысяч автомобилей. Как отмечает департамент транспорта, благодаря тому, что автомобилями краткосрочной аренды могут пользоваться несколько водителей в течение суток, снижается нагрузка на дороги и улучшается экологическая ситуация.

Московский велопрокат является одним из самых востребованных в мире. Сейчас в Москве работают 530 станций с 5 300 тысячами велосипедов. Из них 100 станций на 1 000 велосипедов были открыты в 2019 году.

Ежедневно пользователи велопроката совершают 30 тысяч поездок (восемь поездок на одном велосипеде в день).

Москвичи берут также электросамокаты. Сейчас в столице доступно 1 000 самокатов.

Среднее время подачи такси в Москве составляет пять минут в часы пик. В настоящее время в Москве и Московской области действуют 132 тысячи разрешений на осуществление таксомоторных перевозок. До конца этого года будет закуплено 10 тысяч новых машин такси.

В первом полугодии число погибших в результате ДТП сократилось на 10 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это произошло благодаря повышению качества работы ГИБДД, установке камер фото- и видеофиксации, строительству новых объектов транспортной инфраструктуры, работе службы "Дорожный патруль", повышению безопасности пешеходов.

В Москве действуют 82 тысячи резидентных разрешений на парковку. Приложением "Парковки Москвы" пользуются 2,3 миллиона человек.

Также Дептранс отмечает, что за 2019 год был проведен ряд важных мероприятий для московского транспорта: Международный транспортный саммит лидеров городов, самый крупный в России мотофестиваль, весенний велофестиваль, любительская велогонка "Садовое кольцо", Всемирный саммит общественного транспорта, Московский урбанистический форум, Ночной велофестиваль, День московского транспорта.

