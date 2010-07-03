В Московском урбанистическом форуме приняли участие представители 69 стран

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Представители 69 стран приняли участие в IX Московском урбанистическом форуме, который проходил в столице с 4 по 7 июля. О главных итогах форума Сергею Собянину доложил заммэра Марат Хуснуллин на заседании президиума правительства Москвы 9 июля.

В качестве почетных гостей правительства Москвы форум посетили официальные делегации из городов и регионов России, а также из зарубежных стран и от международных организаций. Пять иностранных делегаций возглавили мэры сербского Белграда, турецкой Анкары, малазийского Куала-Лумпура, итальянского Палермо и Метрополии Большого Парижа.

Кроме того, в IX Московском урбанистическом форуме приняли участие делегация ОЭСР и делегация Всемирной программы по населенным пунктам ООН-Хабитат во главе с заместителем генсека ООН Маймуной Мохд Шариф. На мероприятиях МУФ выступили 298 спикеров, в числе которых были 187 российских и 111 иностранных экспертов. Они рассказали о современных тенденциях развития мегаполисов по всему миру.

В 76 мероприятиях деловой программы форума (дискуссиях, круглых столах, презентациях) участвовали в общей сложности более 8,5 тысячи человек. Таким образом, МУФ-2019 стал самым представительным в истории проведения этих форумов. В рамках форума для москвичей провели фестиваль Moscow Urban Fest 2019. Его программа включала более 100 экскурсий, мастер-классов, детских занятий, лекций и дискуссий. На них побывало более 200 тысяч гостей. Кроме того, на форуме работало около 400 волонтеров.

Как и годом ранее, центральной площадкой форума стал концертный зал "Зарядье", а его ключевой темой – "Качество жизни. Проекты, меняющие города". Участники МУФ обсудили проекты и инициативы по улучшению жизни горожан. Под эгидой форума также организовали два крупных самостоятельных мероприятия: международный конгресс Urban Health и форум "Мой район".