Московский урбанистический форум посетят представители 33 стран

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Не менее семи тысяч участников из 33 стран ожидаются в деловой программе Московского урбанистического форума (МУФ).

Руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин рассказал, что более 200 тысяч человек посетят мероприятия Фестиваля городских сообществ, проводимого в рамках форума.

Он уточнил, что свой приезд в Москву уже подтвердили 113 иностранных спикеров из 26 стран, а также около 120 российских спикеров. Планируется также присутствие 22 официальных иностранных делегаций из 20 стран.

При этом шесть делегаций будут возглавлять мэры городов. В мероприятиях форума также примут участие 14 российских делегаций с участием глав регионов и мэров городов, сообщает информационный центр правительства Москвы.

"Интервью": Сергей Левкин – о Московском урбанистическом форуме



Московский урбанистический форум проводится с 2011 года. В этом году мероприятие пройдет с 4 по 7 июля, его главная тема – "Качество жизни, проекты меняющие города".

Особую программу приготовил Moscow Urban Fest, который состоится в рамках общего форума. В этом году основной темой станет немецкое понятие "умвельт", которое переводится как "окружающая среда".

Впервые в рамках урбанфорума в парке Зарядье состоится Конгресс Urban Health, а также форум "Мой район". Гостей фестиваля также представят кинопрограмму.