Москва онлайн расскажет, как изменился "дом мечты" в представлении россиян за сто лет

4 июля в рамках Московского урбанистического форума состоится панельная дискуссия по теме – "От коммуналки до пентхауса. Русская культурная традиция и представление об идеальном жилье".
В России представления о жилье менялись вместе с экономической и политической ситуациями. Революционные и довоенные годы – время уплотнения, конструктивистского эксперимента, коммуналок. Хрущевское время ознаменовалось масштабным проектом по расселению семей по маленьким, но собственным квартирам. Постсоветский человек начал смело воплощать в жизнь мечту о сказочных замках, частных домах с башенками и высоким забором.
В ходе дискуссии обсудят:
как менялось восприятие жилья и жилой среды в России;
какую культуру формировал быт горожан на протяжении последних ста лет;
какие социокультурные особенности определяют представления об идеальном жилье;
как в сегодняшней России люди представляют себе "идеальное жилье".
В беседе участие примут:
Илья Утехин, профессор, декан факультета антропологии в Европейском университете в Санкт-Петербурге;
Григорий Ревзин, партнер КБ "Стрелка";
Дмитрий Гутов, российский художник и теоретик искусства;
модератор встречи Татьяна Толстая, писатель.
Смотрите трансляцию 4 июля в 17:30 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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