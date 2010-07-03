Москва онлайн расскажет, как изменился "дом мечты" в представлении россиян за сто лет

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

4 июля в рамках Московского урбанистического форума состоится панельная дискуссия по теме – "От коммуналки до пентхауса. Русская культурная традиция и представление об идеальном жилье".

В России представления о жилье менялись вместе с экономической и политической ситуациями. Революционные и довоенные годы – время уплотнения, конструктивистского эксперимента, коммуналок. Хрущевское время ознаменовалось масштабным проектом по расселению семей по маленьким, но собственным квартирам. Постсоветский человек начал смело воплощать в жизнь мечту о сказочных замках, частных домах с башенками и высоким забором.

В ходе дискуссии обсудят:



как менялось восприятие жилья и жилой среды в России;

какую культуру формировал быт горожан на протяжении последних ста лет;

какие социокультурные особенности определяют представления об идеальном жилье;

как в сегодняшней России люди представляют себе "идеальное жилье".

Илья Утехин, профессор, декан факультета антропологии в Европейском университете в Санкт-Петербурге;

Григорий Ревзин, партнер КБ "Стрелка";

Дмитрий Гутов, российский художник и теоретик искусства;

модератор встречи Татьяна Толстая, писатель.