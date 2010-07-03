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12:10

Москва онлайн расскажет, как изменятся столичные набережные к 2035 году

Москва онлайн общество

12:10

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Фото: Москва 24/Никита Симонов

4 июля в рамках Московского урбанистического форума состоится круглый стол по теме – "Водный актив. Москва-река как общегородская рекреация".

Многие крупнейшие города мира развивались на берегах водных артерий. Реки не только помогали обеспечивать города всеми необходимыми ресурсами, но и стимулировали рост экономики. Сегодня прибрежные территории также предоставляют множество возможностей для развития городов, влияя на экономику и транспортную инфраструктуру, на социальную сферу и экологию.

Наша столица активно развивает территории Москвы-реки, создавая общественные пространства, реализуя крупнейшие девелоперские проекты. К 2035 году Москва планирует благоустроить все городские набережные.

В ходе круглого стола обсудят:

  • основные направления развития прибрежных территорий;
  • преимущества в экономической, социальной и экологической сферах;
  • взаимодействие городских властей, девелоперов и локальных сообществ в рамках проектов развития прибрежных территорий.

За обсуждением встретятся:
  • Александрос Уошберн, экс-главный городской дизайнер Нью-Йорка, директор Draw Brooklyn LLC;
  • Виктория Вагнер, директор проектов в компании Publica,
  • Юрий Григорян, руководитель архитектурного бюро "Проект Меганом",
  • Ольга Ткачева, заместитель гендиректора по стратегическому развитию "Флотилия Рэдиссон Ройал",
  • Алексей Шапошников, председатель Мосгордумы,
  • Петр Бирюков, заместитель мэра Москвы,
  • Сергей Кузнецов, главный архитектор Москвы;
  • модератор беседы Петр Кудрявцев, партнер Citymakers.

Смотрите трансляцию 4 июля в 15:45 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

Москва онлайн общество

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