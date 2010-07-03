Москва онлайн расскажет, как изменятся столичные набережные к 2035 году

Фото: Москва 24/Никита Симонов

4 июля в рамках Московского урбанистического форума состоится круглый стол по теме – "Водный актив. Москва-река как общегородская рекреация".

Многие крупнейшие города мира развивались на берегах водных артерий. Реки не только помогали обеспечивать города всеми необходимыми ресурсами, но и стимулировали рост экономики. Сегодня прибрежные территории также предоставляют множество возможностей для развития городов, влияя на экономику и транспортную инфраструктуру, на социальную сферу и экологию.

Наша столица активно развивает территории Москвы-реки, создавая общественные пространства, реализуя крупнейшие девелоперские проекты. К 2035 году Москва планирует благоустроить все городские набережные.

В ходе круглого стола обсудят:



основные направления развития прибрежных территорий;

преимущества в экономической, социальной и экологической сферах;

взаимодействие городских властей, девелоперов и локальных сообществ в рамках проектов развития прибрежных территорий.

Александрос Уошберн, экс-главный городской дизайнер Нью-Йорка, директор Draw Brooklyn LLC;

Виктория Вагнер, директор проектов в компании Publica,

Юрий Григорян, руководитель архитектурного бюро "Проект Меганом",

Ольга Ткачева, заместитель гендиректора по стратегическому развитию "Флотилия Рэдиссон Ройал",

Алексей Шапошников, председатель Мосгордумы,

Петр Бирюков, заместитель мэра Москвы,

Сергей Кузнецов, главный архитектор Москвы;

модератор беседы Петр Кудрявцев, партнер Citymakers.