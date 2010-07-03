Иностранные участники Московского урбанистического форума оценили темпы развития столицы

Иностранные участники Московского урбанистического форума дали высокую оценку темпам развития столицы, сообщила заместитель мэра Наталья Сергунина.
Она отметила, что все крупные города проходят тот этап, когда важным ресурсом развития становится человеческий капитал.
"Ничто так не влияет на формирование личности, как среда, в которой живет человек. За последние 8 лет в Москве открыто 572 парка, скверов и зеленых территорий. Благоустроено 350 улиц и площадей. Логичным продолжением целого комплекса городских программ стал проект "Мой район", который нацелен на развитие всех 146 районов и поселений Москвы", – приводит слова Сергуниной пресс-служба аппарата мэра и правительства Москвы.
Московский урбанистический форум проводится с 2011 года. В этом году форум стартовал 4 июля и продлится по 7 июля. Площадкой для деловых и культурных мероприятий форума выбран парк "Зарядье". Деловая программа рассчитана на два дня.
Особую программу приготовил Moscow Urban Fest, который состоится в рамках общего форума. В этом году основной темой станет немецкое понятие "умвельт", которое переводится как "окружающая среда".
Впервые в рамках урбанфорума в парке "Зарядье" состоится конгресс Urban Health, а также форум "Мой район".
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