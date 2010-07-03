Собянин открыл Московский урбанистический форум

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин дал старт деловой программе Московского урбанистического форума 2019 года, открыв пленарное заседание международного конгресса Urban Health "Городское пространство как источник здоровья", сообщает Агентство "Москва".

По словам мэра, форум проводится уже в девятый раз, что стало хорошей традицией. "Сегодня сложно представить московскую повестку без проблем, связанных с градостроительной деятельностью, с диалогом с экспертами из десятков стран мира", – сказал он.

Собянин рассказал, что в рамках форума будет обсуждаться градостроительная политика, а также такие темы, как транспортная инфраструктура, благоустройство городской среды, экологическая безопасность и новые технологии.

Также будут обсуждаться вопросы, связанные с реновацией жилого фонда, и новая городская программа "Мой район".

Мэр подчеркнул, что для того, чтобы город развивался, он должен в первую очередь заботиться о человеке. "Наши города, пройдя индустриальное развитие, перешли на иной этап развития, на иную экономику, экономику услуг. И главное в этой экономике – инвестиции, связанные с человеком: инвестиции в строительство жилья, коммерческих объектов, инвестиции в науку, новые технологии, разработки. Главный капитал – человеческий капитал", – отметил Собянин.

Также он напомнил, что ключевая тема форума касается "здорового города".

Московский урбанистический форум стартовал 4 июля и продлится по 7 июля. Площадкой для деловых и культурных мероприятий форума выбран парк "Зарядье". Деловая программа рассчитана на два дня.