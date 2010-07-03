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07:12

Лучшие городские проекты назвали на Мосурбанфоруме

город фестивали

07:12

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Церемония награждения лауреатов премии MUF Community Awards состоялась на Московском урбанистическом форуме (МУФ).

Так, в номинации "Городской дизайн" приз достался команде, осуществившей реконструкцию модельного цеха бывшего завода имени Лихачева (ЗИЛ). В номинации "Город для детей" победил проект игровой площадки "Салют" в парке Горького.

Постоянная экспозиция в Музее истории ГУЛАГа "ГУЛАГ в судьбах людей и истории страны" выиграла в номинации "Городские выставки". В свою очередь, команда маркета "Вокруг света" завоевала награду в номинации "Городская гастрономия".

Интернет-сервис хранения вещей "Чердак" признали лучшим в номинации "Городские технологии", а спецпроект "Жизнь человека" врача Андрея Павленко на портале "Такие дела" – в номинации "Благотворительные и социальные проекты".

Первый международный зрительский фестиваль авторского кино от "Москино" и журнала "Искусство кино" победил в номинации "Культурные инициативы". Площадка для занятий спортом Nike Box MSK стала первой в номинации "Спортивные и оздоровительные проекты".

Наконец, в номинации "Образовательные и просветительские инициативы" за восемь небольших курсов историю России победа была отдана онлайн-университету Arzamas. Telegram-канал "Архитектурные излишества", который рассказывает об архитектуре России и мира, выиграл номинацию "Городские СМИ и блоги".

Специальной награды Moscow Urban Forum удостоился совместный проект "Яндекс.Такси" и поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт", который в конце июня помог оперативно найти и вернуть домой пропавшего 72-летнего мужчину.

Премия MUF Community Awards вручается проектам, которые оказали значительное влияние на жизнь города за последний год и позиционируют Москву на международном рынке, интегрируя город в новые профессиональные сети.

В рамках премии ежегодно отмечаются городские сообщества, независимые проекты, частные инициативы и стартапы, внесшие значительный вклад в развитие Москвы. Премию вручили в 10 номинациях, победителей в которых определили в результате публичного голосования на портале мэра и правительства Москвы с 15 июня по 1 июля.

Собянин открыл Московский урбанистический форум

Сергей Собянин ранее рассказал, что для развития города властям приходится иногда принимать непопулярные решения. Так, при благоустройстве неоднозначно сообществом воспринимались инициативы убрать рекламу и привести в порядок вывески на улицах, отремонтировать фасады и спрятать провода под землю.

Мосурбанфорум проводится с 2011 года. В этом году мероприятие проходит с 4 по 7 июля, его главная тема – "Качество жизни, проекты меняющие города". Отмечалось, что не менее семи тысяч участников из 33 стран посетят деловую программу программу МУФ.

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