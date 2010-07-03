Собянин рассказал о непопулярных решениях властей

Для развития города властям приходится иногда принимать непопулярные решения. При благоустройстве неоднозначно сообществом воспринимались инициативы убрать рекламу и привести в порядок вывески на улицах, отремонтировать фасады и спрятать провода под землю. Об этом в интервью RT рассказал Сергей Собянин.
"Перекрыть движение в центре города – это конфликт. Создать систему платной парковки – это суперконфликт. Ты постоянно сталкиваешься с конфликтными ситуациями и думаешь, когда же это закончится, когда люди скажут: "Вау! В принципе неплохо”. Вот наступает этот момент, и тебе кажется, что делал ты очень долго, страшно долго, это длилось годами. А человек, который приезжает сюда раз в пять лет, скажет: "Слушайте, как быстро все сделано", – приводятся слова Собянина на портале мэра и правительства столицы.
В течение последних дней на форуме "Мой район" обсуждали создание комфортной среды для всех – чтобы люди могли интересно проводить время, не уезжая далеко от дома. Лекции, дискуссии и круглые столы проходили в Гостином дворе.
"Чтобы в каждом районе Москвы была своя улица, свой парк, который объединяет, фестивальная площадка на которой можно проводить районные мероприятия, дни города, встречать и провожать зиму, проводить торговые какие-то мероприятия. Это обязательно нужно", – отметил Сергей Собянин.
Форум "Мой район" завершится концертом с участием музыкальных групп "Сурганова и Оркестр" и "Моральный кодекс" вечером 6 июля.
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