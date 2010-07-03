Центр художественной гимнастики открылся в "Лужниках"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Сергей Собянин открыл Дворец гимнастики имени Ирины Винер-Усмановой в "Лужниках". Строительство спортивного объекта стартовало в мае 2017 года.

Во время осмотра нового дворца мэра столицы сопровождала президент Всероссийской ассоциации художественной гимнастики, тренер Ирина Винер-Усманова.

"Москва – центр художественной гимнастики, и, конечно, давно уже была идея создания такого мощного, мирового уровня центра. Но это все были идеи, пока Ирина Александровна не взялась за это дело своими руками, душой и предложила организовать в Москве такой проект. Мы выбрали самое лучшее место – в "Лужниках", в спортивном сердце Москвы. Но были сомнения, честно говоря, потому что у нас много хороших идей, но далеко не все они воплощаются. Обычно это заканчивается, не всегда, но зачастую, бюджетной стройкой. Здесь спасибо Ирине Александровне, Алишеру Усманову. 100% за частные деньги построен уникальный объект", – рассказал мэр.

Собянин отметил, что Дворец гимнастики является уникальным объектом и столица будет поддерживать его содержание.

"Москва, конечно, будет помогать в текущем содержании этого объекта, в поддержке спортсменов. Он уникален по своему содержанию и по своей архитектуре. Так что поздравляю москвичей с уникальным объектом, который будет, конечно, работать на спортсменов, на высшие спортивные достижения, но, надеюсь, и просто для любителей этого спорта, для жителей, которые здесь рядом проживают, для всей Москвы. Это еще один объект, которым мы должны гордиться", – сказал мэр. Также он пожелал успехов российским спортсменам.

Ирина Винер-Усманова также выразила благодарность правительству столицы за содействие в создании дворца. По ее словам, при строительстве удалось воплотить все задумки, в том числе дизайнерские по использованию элементов русско-народного творчества в интерьере дворца.

Тренер пообещала новые победы сборной России, добавив, что в Москве созданы все условия, для того, чтобы спортсмены получали высшие награды.

Конструкция крыши выполнена в форме развевающейся гимнастической ленты. Для ее создания использовали алюминиевое фальцевое покрытие, изготовленное индивидуально под сложную геометрию крыши. Для обрамления кровли понадобилось 3,4 тысячи квадратных метров золотой треугольной мозаики.

Для отделки фасада применяли витражное остекление высотой 25–26 метров. Концепцию разработали российские архитекторы из компании "Прайд" под руководством главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Центр вмещает около четырех тысяч зрителей. Основную часть здания занимает арена с частично трансформируемыми трибунами. По краям арены установлены два медиаэкрана, имеется самое современное световое и звуковое оборудование.



Видео: таймлапс, как строили Центр художественной гимнастики / stroi.mos.ru

На первом этаже дворца размещены три тренировочных зала, раздевалки для спортсменов, тренерские и судейские комнаты, столовая для спортсменов и судей. На втором этаже – зрительское фойе с буфетами, мультимедиамузей, хореографический зал, тренажерный зал и медико-восстановительный центр. Третий этаж занимают пресс-центр, комментаторские кабины. На четвертом этаже – ложи для особо важных гостей на 80 человек. С первого по пятый этажи расположены 39 номеров блока временного проживания для спортсменов.

В отделке вестибюлей Дворца гимнастики применена мозаика с индивидуальным дизайном – с использованием узоров из русской живописи (хохлома и гжель). Потолок арены украшают 900 декоративных светильников, создающих эффект звездного неба.

Дворец гимнастики назван в честь президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), главного тренера сборной России, заслуженного тренера России Ирины Винер-Усмановой.

Комплекс "Лужники" – крупнейший спортивный объект России и мира. На площади более 150 гектаров находится свыше 80 сооружений. В их числе легендарный стадион, который после реконструкции принял чемпионат мира по футболу.

