Центр самбо появится в Москве через два года

Строительство центра самбо, который будет располагаться на территории спорткомплекса "Лужники", должно завершиться в конце 2021 – начале 2022 года. Об этом РИА Новости сообщил президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков.
Он отметил, что строители обещают завершить работы в течение двух лет, однако, по его мнению, центр удастся достроить лишь через три года.
"Строительные работы, полагаю, начнутся осенью этого года, некоторую документацию еще надо будет в ближайшее время согласовать", – отметил Шестаков.
По словам президента FIAS, площадь центра самбо составит 22 тысячи квадратных метров. Будут построены зал для проведения соревнований, тренировочные залы, фитнес-центр, бассейн и музей самбо.
Ранее сообщалось, что в 2020 году завершится строительство крупнейшего в России теннисного комплекса. Он также будет располагаться на территории "Лужников".
Площадь теннисного комплекса составит 36 тысяч квадратных метров. На его территории будут располагаться более 20 кортов для большого тенниса, а также несколько сквош-кортов, зона для настольного тенниса, универсальный зал для бадминтона, корты для падел-тенниса и пляжного тенниса.
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