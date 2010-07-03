Острые углы и потоки воды. Каким будет теннисный клуб в "Лужниках"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

У здания теннисного клуба на территории "Лужников" будут "водные" фасады. Технология шелкографии позволит нанести на панорамные окна узоры, напоминающие падающие вниз потоки воды. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.

Дизайн-проект утвержден в Москомархитектуре. Спорткомплекс будет находиться недалеко от Лужнецкой набережной и спортзала "Дружба". Само его здание построят в стиле деконструктивизма, для которого характерны асимметричные формы, ломаные линии и острые углы.



Проектное решение. Фото: портал мэра и правительства Москвы



"Рисунки на стеклянном фасаде теннисного клуба будут напоминать потоки воды. Так авторы подчеркнули близость спортивного объекта к набережной Москвы-реки. При строительстве здания будут использовать стекло, металл и бетон. Теннисный клуб в “Лужниках” станет крупнейшим в России: его площадь составит более 20 тысяч квадратных метров", – сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

На первом этаже спортивного комплекса будут бассейн, 15 теннисных кортов, 4 зала для сквоша, зал настольного тенниса и зал для бадминтона. На втором этаже разместятся банный комплекс, спортивные магазины и зона питания, на третьем – детский центр, гимнастический и тренажерный залы, на четвертом – конференц-зал и залы для групповых спортивных тренировок. Пятый этаж отведут под административные помещения.

Проектное решение. Фото: портал мэра и правительства Москвы

На благоустроенной территории под открытым небом заработают семь теннисных кортов, площадка для пляжного тенниса, две площадки для падел-тенниса. Вокруг здания будут посажены деревья и кустарники, постелен газон, установлены фонари и лавочки для отдыха, организована велосипедная парковка. По вечерам на здании будет зажигаться архитектурная подсветка. Строительство теннисного клуба планируют завершить к 2020 году.

Проектное решение. Фото: портал мэра и правительства Москвы

На территории спортивного комплекса "Лужники" в 2019 году достроят Дворец водных видов спорта и центр художественной гимнастики. Также на Воробьевых горах планируется обустроить горнолыжные склоны для соревнований по слалому и сноуборду.