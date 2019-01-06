Собянин анонсировал открытие Центра художественной гимнастики в "Лужниках"

В "Лужниках" в 2019 году откроется центр художественной гимнастики Ирины Винер. Об этом написал в Twitter Сергей Собянин.

Мэр отметил, что новый объект станет "жемчужиной мирового спорта", на котором можно будет проводить даже Олимпийские игры.

Пятиэтажное здание центра рассчитано на четыре тысячи посетителей.

Центр художественной гимнастики Ирины Винер в #Лужники откроется в этом году. Это будет жемчужина мирового спорта: уникальное сооружение, в котором можно проводить даже Олимпийские игры. Пятиэтажное здание рассчитано на 4 тысячи посетителей. https://t.co/wUmfZXoXzr — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 6 января 2019 г.



Помимо ццентра художественной гимнастики в "Лужниках" возводят плавательный и теннисный комплексы.