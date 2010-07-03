Теннисный клуб в "Лужниках" достроят в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Строительство крупнейшего в России теннисного комплекса мирового уровня завершится в 2020 году. Он будет располагаться на территории "Лужников". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко отметил, что уже завершены работы подготовительного периода. Строители вырыли котлован и установили 992 сваи. Специалисты приступили к монолитным работам и армированию фундаментной плиты.

Площадь теннисного комплекса составит 36 тысяч квадратных метров. На его территории будут располагаться более 20 кортов для большого тенниса, а также несколько сквош-кортов, зона для настольного тенниса, универсальный зал для бадминтона, корты для падел-тенниса и пляжного тенниса.

Антосенко отметил, что старые корты спорткомплекса работали лишь 3-4 месяца в год. Новый же комплекс будет принимать посетителей круглый год.

Кроме того, горожанам предложат разнообразные спортивные услуги. Например, в комплексе будут фитнес-студия и бассейн.

"Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на спортивных объектах. К проверкам теннисного клуба в "Лужниках" будут привлекаться специалисты Центра экспертиз, которые в соответствии с планом проведут весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований", – резюмировал Антосенко.

