Теннисный клуб в "Лужниках" достроят в 2020 году

Строительство крупнейшего в России теннисного комплекса мирового уровня завершится в 2020 году. Он будет располагаться на территории "Лужников". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко отметил, что уже завершены работы подготовительного периода. Строители вырыли котлован и установили 992 сваи. Специалисты приступили к монолитным работам и армированию фундаментной плиты.
Площадь теннисного комплекса составит 36 тысяч квадратных метров. На его территории будут располагаться более 20 кортов для большого тенниса, а также несколько сквош-кортов, зона для настольного тенниса, универсальный зал для бадминтона, корты для падел-тенниса и пляжного тенниса.
Антосенко отметил, что старые корты спорткомплекса работали лишь 3-4 месяца в год. Новый же комплекс будет принимать посетителей круглый год.
Кроме того, горожанам предложат разнообразные спортивные услуги. Например, в комплексе будут фитнес-студия и бассейн.
"Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на спортивных объектах. К проверкам теннисного клуба в "Лужниках" будут привлекаться специалисты Центра экспертиз, которые в соответствии с планом проведут весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований", – резюмировал Антосенко.
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