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Выступление рок-группы Rammstein пройдет в "Лужниках" 29 июля 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе концертной компании T.C.I.

Ранее появилась информация, что рок-группа проведет стадионный тур. Концерт должен был пройти на Центральном стадионе "Динамо", однако в связи с огромным ажиотажем группа решила перенести музыкальное выступление на спортивную арену "Лужники".

В пресс-службе уточнили, что ранее приобретенные билеты будут действительны для всех категорий. Информацию о новых местах можно узнать на сайте концертной компании.

Группа Rammstein была основана в Берлине в середине 1990-х годов и снискала мировую популярность. Музыканты покорили мир кричащим металлическим звучанием, эпатирующими текстами песен и перформансами.