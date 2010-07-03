Пять кафе планируют построить на территории "Лужников"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На территории олимпийского комплекса "Лужники" планируют построить пять небольших кафе. Предполагается, что кафе будут находиться около нижней станции канатной дороги, на набережной, на Престижной аллее и рядом с бассейном, говорится в сообщении пресс-службы комитета государственного строительного надзора столицы (Мосгосстройнадзор), передает Агентство "Москва".

По словам председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко, проектировщики приложили усилия, чтобы сооружения по архитектуре были похожи на ансамбль зданий "Лужников" 1950-х годов.

Уточняется, что три кафе будут одноэтажными, а два – двухэтажные.

Ранее советник управления по надзору за уникальными зданиями и сооружениями Мосгосстройнадзора Андрей Казачков сообщил, что бассейн "Лужники" откроется после реконструкции ко Дню города.

Он отметил, что в настоящий момент строительные работы находятся в стадии завершения. Общая готовность объекта составляет более 80%.

Кроме того, в 2020 году завершится строительство крупнейшего в России теннисного комплекса, который будет располагаться на территории "Лужников". Его площадь составит 36 тысяч квадратных метров.